Covid : le vaccin de pfizer/biontech ne présenterait pas de risque de sécurité selon la FDA

Un vaccin sûr pour lutter contre la Covid... C'est ce qu'affirme dans un rapport, mardi 8 décembre 2020, la FDA, la Food & Drug Administration, quant au produit développé par les laboratoires Pfizer et BioNTech après avoir dévoilé les résultats des premières données de sécurité, qui ont porté sur 38 000 volontaires de l'essai clinique, avec "un suivi médian de deux mois", comme nous l'expliquent nos confrères de LCI.



Des données qui "suggèrent un profil de sécurité favorable, sans identification de problème de sécurité spécifique qui empêcherait" l'autorisation en urgence de mise sur le marché, comme l'explique la FDA. Du côté des effets secondaires les plus fréquents, le rapport de la Food & Drug Administration indique avoir décelé, sur plus de 43 000 personnes (comprenant également les enfants et adolescents de plus de 12 ans) des réactions autour de la zone d'injection à 84,1%, de la fatigue à 62,9%, des maux de tête à 55,1%, des courbatures à 38,3%, des frissons à 31,9%, des douleurs dans les articulations à 23,6% et de la fièvre à 14,2%.