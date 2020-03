Covid_19 - Abdoulaye Diouf Sarr implique enfin le Docteur Souleymane Mboup et son institut dans le dispositif de tests

Coronavirus: L’Iressef du Pr S. Mboup possède l’appareil Quantstudio qui a une capacité de 12000 tests (d’où son nom 12K flex) qui fait partie des systèmes de PCR en temps réel préconisé par thermoFisher pour le protocole du CDC pour leur kit de diagnostic du COVID-19@wanetam

— Iressef (@iressef) March 4, 2020

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, vient d'annoncer sur sa page Facebook personnelle que l'Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formation (IRESSEF), dirigé par le Docteur Souleymane Mboup allait s'impliquer dans le dispositif de tests du Covid-19, dès la semaine prochaine. "L'Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formations (IRESSEF) s'engage auprès de l'État dans la lutte contre le coronavirus. Je remercie le professeur Souleymane Mboup et toute son équipe qui ont décidé de prêter une main forte. Dès la semaine prochaine, l'IRESSEF rejoindra le dispositif de tests du coronavirus, ce qui nous permettra d'avoir un rayon d'intervention plus large.", a écrit Diouf Sarr sur le Réseau social.Les interrogations devenaient persistantes sur la non-implication de la sommité Mboup dans la gestion de l'épidémie au Sénégal. Surtout après un article de presse citant ledit Docteur. Ce dernier y affirmant que "ses installations sont capables de tester 12 000 cas de Coronavirus en trois (3) heures" L'information a été d'ailleurs confirmée par le compte Twitter de l'Institut le 04 mars 2020.Quelques minutes avant la sortie du ministre de la Santé sur Facebook, le journaliste Samba Diamanka a partagé les interrogations du Docteur Shérif Fall qui s’est interrogé :"Pour une enquête exhaustive sur la non implication du Professeur dans la gestion de la Pandémie au niveau national et pourquoi l'institut pasteur est le seul laboratoire retenu pour les analyses dans l'épidémie du coronavirus. L'histoire reconnaîtra que l'expert en Virologie, l'un des meilleurs de sa génération le Professeur Souleyemane Mboup celui la même qui a co-découvert le VIH 2, fut écarté de la gestion du Covid 19 dans son pays le Sénégal. Par qui ? Pourquoi?"Pourquoi avoir pris tout ce temps, alors que l'expertise était sous le toit du gouvernement sénégalais. Et même si l'Institut Pasteur bénéficie de l'homologation de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), pourquoi l'un des meilleurs spécialistes de son domaine a été "écarté" de la gestion de l'épidémie tout ce temps ? Les autorités ou le principal concerné apporteront peut-être des réponses à ses question...