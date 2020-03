#Covid_19 - Boun Abdallah Dionne donne les raisons de sa visite à Touba ce vendredi (Audio)

Le ministre d'Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République a effectué la prière de ce vendredi 20 mars 2020 à Touba aux côtés du Khalife général des mourides et de son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre.

A ce moment, la police et la gendarmerie faisaient le tour de la capitale pour fermer les mosquées et arrêter les imams qui ne voulaient pas respecter l'arrêter du Gouverneur portant fermeture de toutes les mosquées de Dakar.



Une image qui a suscité plusieurs commentaires sur les Réseaux sociaux. si Boun Abdallah Dionne s'est déplacé dans la cité religieuse, ce n'était pas seulement pour assister à la prière du vendredi. Il avait un message du chef de l'Etat à transmettre à Serigne Mountakha Mbacké. Écoutez !