Covid19 - Finir les championnats, la grande priorité de l'UEFA.

Les fédérations céderont aux différents championnats les dates initialement prévues pour les matches internationaux en juin, pour que les championnats puissent aller à leur terme.Aujourd'hui, les compétitions domestiques sont la priorité absolue du président de l'UEFA Alexander Ceferin.Après le report de l'Euro en 2021, l'UEFA a proposé de reprendre les championnats en juin voire en juillet, et la saison pourrait se terminer en août.En ce laps de temps, il faudra également rajouter la fin de saison de Ligue des Champions et d'Europa League, interrompue en mars à cause du coronavirus.Les finales étaient prévues le 30 mai à Istanbul et trois jours plus tôt, le 27, en Pologne, à Gdansk, et pourraient finalement se jouer à la fin du mois de juin.