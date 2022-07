Cr7 veut quitter MU à cause de .... Messi !

Où jouera Cristiano Ronaldo la saison prochaine ? Difficile pour l'heure de le prédire mais le quintuple Ballon d'or semble plus que jamais déterminé à quitter les Red Devils lors du mercato estival. Dans cette optique, si Jorge Mendes a pris contact avec le Sporting CP, l'ancien buteur du Real Madrid ou encore de la Juve a, de son côté, assuré auprès de ses dirigeants qu'il disposait d'une offre d'un club rival à Manchester United.



Désormais au cœur d'un bras de fer, CR7 ne cesse de faire pression sur le board mancunien. La raison ? Disputer la prochaine Ligue des Champions mais pas seulement... À en croire les dernières informations de The Athletic, l'international portugais aurait également peur que Lionel Messi le rattrape au classement des top buteurs de l’histoire de la LDC, 15 buts les séparent. C’est l’une des raisons pour lesquelles il souhaite quitter MU et retrouver un club qui dispute la compétition. La saga ne fait que commencer...