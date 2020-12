Crachat: le Borussia Mönchengladbach inflige une amende de 150 mille euros à Marcus Thuram

Le Borussia Mönchengladbach a frappé fort : au lendemain du dérapage de Marcus Thuram qui a craché samedi au visage de Stefan Posch, le défenseur du TSG Hoffenheim (1-2), le club allemand a décidé dimanche de lui infliger une lourde amende, un mois de salaire (soit 150 000 euros) qui sera intégralement reversé à une oeuvre de bienfaisance.



« Marcus a certes commis une grave erreur, mais il conserve tout notre soutien » Max Eberl, manager général du Borussia Mönchengladbach



Il s'agit d'une amende record depuis la création de la Bundesliga en 1963. « Ce matin (dimanche), j'ai eu une longue discussion avec Marcus au cours de laquelle il a une nouvelle fois présenté ses excuses (après l'avoir fait dès samedi), a expliqué Max Eberl, le manager général du Borussia. Nous connaissons Marcus, ses parents et son entourage depuis un an et demi et son action ne lui ressemble pas du tout. Il est complètement dévasté. Il m'a dit qu'il a eu une dispute avec Posch, qu'il l'a insulté en français et que dans le feu de l'action, il lui a craché dessus. Il jure ne pas l'avoir fait volontairement. Nous l'avons mis à l'amende et il l'a accepté sans broncher. Marcus a certes commis une grave erreur, mais il conserve tout notre soutien. »



L’Equipe