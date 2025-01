Crash aérien à Washington : au moins 18 morts dans une catastrophe qui "aurait dû être évitée", Trump furieux

Un avion de ligne américain est entré en collision avec un hélicoptère au dessus de Washington ce mercredi 29 janvier dans la soirée, proche de l'aéroport Ronald-Reagan. "Le vol 5342, en provenance de Wichita, Kansas (ICT) et à destination de Washington DC (DCA), a été impliqué dans un accident", réagit American Airlines. 60 passagers et quatre membres d'équipage se trouvaient à bord de l'appareil. Un crash survenu à "altitude moyenne avec un hélicptère Sikorsky H-60 au moment de l'approche pour atterrir", précise le régulateur américain de l'aviation (FAA). Les deux appareils se trouvent désormais dans les eaux du fleuve Potomac.





Au moins 18 morts selon la police locale

Une enquête a été ouverte par l'armée et le ministère de la Défense a annoncé le chef du Pentagone Pete Hegseth. Il regrette une collision "tragique" et assure que les "efforts de recherche et de sauvetage sont toujours en cours". "L'eau est sombre, trouble, et il est très difficile de plonger dans ces conditions", explique le chef des pompiers et des services médicaux d'urgence de Washington, John A. Donnelly Sr sur CNN. D'après lui, les recherches se poursuivent dans des conditions "dangereuses". Pour l'heure, au moins 18 morts ont été retrouvés et aucun survivant n'a pu être extrait a annoncé un responsable de la police locale sur la chaîne américaine CBS News.





Une catastrophe qui "aurait du être évitée", Trump furieux

Une opération de recherche et de sauvetage avec la police et les pompiers est en toujours cours sur les lieux de l'accident ainsi que dans les eaux glaciales du Potomac, le fleuve proche de l'aéroport. À bord de l'hélicoptère impliqué, connu sous le nom de "Black Hawk", trois militaires étaient à bord a indiqué un responsable du Pentagone. Aucun haut responsable américain n'était présent. L'hélicoptère militaire impliqué dans le crash effectuait un " vol d'entraînement ", indique une porte-parole de l'armée américaine, dans un message relayé sur les réseaux sociaux par le chef du Pentagone Pete Hegseth.





Une catastrophe qui "aurait dû être évitée" selon le président Américain Donald Trump. "L'hélicoptère s'est dirigé tout droit vers l'avion pendant une période prolongée. C'est une NUIT CLAIRE, les lumières de l'avion étaient allumées, pourquoi l'hélicoptère n'est-il pas monté ou descendu, ou n'a-t-il pas tourné ? (...) Pourquoi la tour de contrôle n'a-t-elle pas dit à l'hélicoptère ce qu'il devait faire au lieu de lui demander s'il avait vu l'avion", écrit-il sur son réseau social Truth. "C'est une mauvaise situation qui aurait dû être évitée. PAS BON !!!", conclut-il.



Un enregistrement de la tour de contrôle de l'aéroport a déjà été dévoilé. Plusieurs médias américains y ont eu accès, et on entend clairement un opérateur de contrôle aérien demander à l'hélicoptère s'il a bien l'avion de ligne commerciale "en vue" avant de lui dire de "passer derrière", en vain, il est déjà trop tard, le crash n'a pas pu être évité.