Crash d’un avion en Chine: une boîte noire a été retrouvée

Deux jours après le crash d’un avion transportant 132 personnes en Chine, l’aviation civile annonce ce mercredi 23 mars 2022 que l’une des boîtes noires a été retrouvée. Quelques instants avant le crash, l’appareil aurait pris une trajectoire surprenante.



Un enregistreur de vol du Boeing 737-800 qui s’est écrasé lundi dans le sud de la Chine avec 132 personnes à bord a été récupéré, a annoncé mercredi un responsable de l’aviation civile (CAAC).



« Une boîte noire du vol China Eastern MU5735 a été retrouvée le 23 mars », a indiqué devant la presse Liu Lusong, le porte-parole de la CAAC. L’avion assurait la liaison entre les villes chinoises de Kunming (sud-ouest) et Canton (sud).



Aucun survivant n’a été retrouvé jusqu’à présent et les espoirs sont ténus, l’appareil s’étant écrasé pratiquement à la verticale avant de s’embraser.



Un avion de ligne possède deux enregistreurs de vol : un qui permet aux enquêteurs d’entendre les conversations dans le cockpit, et l’autre d’étudier des informations capitales comme la vitesse, l’altitude et le cap suivi.



La CAAC n’a pas précisé laquelle des deux boîtes noires avait été retrouvée, indiquant simplement qu’elle était « très endommagée ».



Des centaines de pompiers, militaires, médecins, volontaires et responsables politiques locaux restent mobilisées pour retrouver des traces des passagers, leurs effets personnels et la deuxième boîte noire.



« Odeur de kérosène »

Sous une pluie battante, des reporters de l’AFP ont aperçu mercredi un petit groupe de personnes, accompagnées de responsables locaux, traverser un barrage filtrant installé à quelques kilomètres des lieux du drame.



Un homme a ensuite confirmé aux journalistes présents qu’il était un proche d’une victime, demandant aux médias de ne pas s’attrouper autour de lui.



Les recherches ont été interrompues mercredi en raison des fortes précipitations qui ont gorgé d’eau le site de la catastrophe, le rendant boueux et dangereux pour les sauveteurs.



« De petits glissements de terrain pourraient se produire », a indiqué un reporter de la télévision publique CCTV, qui a dit sentir toujours « une odeur de kérosène » sur les lieux, deux jours après la catastrophe.



« Il y a une énorme fosse au niveau du point d’impact de l’avion. L’eau s’y est accumulée […] et des travaux de drainage seront certainement nécessaires », a-t-il souligné.



CCTV a diffusé des images des débris blancs de l’appareil éparpillés sur la terre brun-ocre, mais aussi de portefeuilles, cartes d’identité, vêtements ou objectifs d’appareil photo.



L’éventuelle confirmation de la mort des 132 passagers, dont neuf membres d’équipage, en ferait le pire accident d’avion depuis 1994 en Chine, où la sécurité aérienne est jugée très bonne par les experts.



Selon la CAAC, toutes les personnes à bord étaient de nationalité chinoise.



Un piqué brutal et inexpliqué

Les raisons du drame restent pour l’heure inconnues.



Selon les données du site spécialisé Flightradar, l’avion a brutalement piqué vers le sol avant de s’écraser. Un comportement jugé inhabituel par les experts.



« Quand le contrôleur aérien s’est aperçu de la forte baisse d’altitude de l’avion, il a aussitôt contacté l’équipage, à plusieurs reprises, mais n’a obtenu aucune réponse », a indiqué mardi Zhu Tao, directeur de la sécurité aérienne à la CAAC.



L’appareil n’était pas vieux : en service en Chine depuis 2015, il avait déjà effectué près de 9 000 vols en plus de 18 000 heures, a-t-il précisé. Selon China Eastern, il avait satisfait à toutes les exigences de navigabilité.



La CAAC a tout de même ordonné une inspection générale dans l’ensemble du secteur aérien lors des deux prochaines semaines.



Le président Xi Jinping a appelé lundi à « déterminer au plus vite les causes de l’accident » et dépêché sur les lieux une équipe gouvernementale dirigée par le vice-Premier ministre Liu He.