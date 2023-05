Crimée: les autorités russes disent avoir repoussé une nouvelle attaque de drones

Les autorités russes affirment avoir repoussé une attaque de drones en Crimée

L'administration russe en Crimée annexée a affirmé dimanche avoir repoussé pendant la nuit un raid d'une dizaine de drones ukrainiens sur Sébastopol, au moment où se profile une offensive de Kiev.



"Pendant la nuit, la défense antiaérienne et des unités de guerre électronique ont repoussé une nouvelle attaque sur Sébastopol", le port d'attache de la flotte russe en mer Noire, a indiqué Mikhaïl Razvojaïev, le gouverneur de la ville.



Dans un message sur Telegram, il a affirmé que "plus d'une dizaine de drones" avaient été lancés par l'Ukraine, assurant que deux d'entre eux avaient été abattus au-dessus de la mer et qu'un autre était tombé dans une forêt après avoir "perdu le contrôle".



"Aucune infrastructure dans la ville n'a subi de dégâts", a ajouté le gouverneur.



Un gazoduc et des lignes électriques endommagés dans la région russe de Belgorod, selon son gouverneur

Les forces ukrainiennes ont attaqué dans la nuit de samedi à dimanche la région russe de Belgorod, endommageant un gazoduc, des lignes électriques ainsi qu'une maison dans le village de Spodariouchino, a déclaré dimanche le gouverneur de la région.



"Le plus important est qu'il n'y a pas eu de victimes", a écrit Viatcheslav Gladkov sur l'application de messagerie Telegram. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier cette information de manière indépendante.



Belgorod, proche de la frontière avec l'Ukraine, fait partie des régions du sud de la Russie qui ont été visées, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, par des attaques contre des cibles telles que des dépôts de carburant et de munitions.



Un avion polonais intercepté par la Russie en mer Noire

Un chasseur russe Sukhoï Su-35 a intercepté vendredi un avion polonais en mission pour Frontex au-dessus de la mer Noire, provoquant une "perte de contrôle" temporaire de l'appareil par les pilotes, selon un communiqué publié dimanche à Varsovie.



Samedi soir, la Roumanie, qui avait été la première à évoquer l'incident, a dénoncé un "comportement agressif totalement inacceptable" de Moscou.



Selon les gardes-frontières polonais, l'avion russe "est entré sans aucun contact radio sur la zone d'opérations désignée par la Roumanie", a effectué "des manœuvres agressives et dangereuses, approchant à trois reprises l'avion de gardes-frontières polonais sans la distance de sécurité nécessaire".



Le chef de l'AIEA appelle à "empêcher un grave accident nucléaire" à Zaporijjia

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a alerté samedi sur le risque d'un "grave accident nucléaire" à la centrale de Zaporijjia, occupée par les forces russes en Ukraine, en raison de l'évacuation d'une ville voisine où vivent la plupart des employés et de la situation "potentiellement dangereuse" autour du site.



"La situation dans la zone proche de la centrale nucléaire de Zaporijija devient de plus en plus imprévisible et potentiellement dangereuse", a averti Rafael Mariano Grossi, cité dans un communiqué de l'AIEA.



"Cette grande installation nucléaire doit être protégée. Je continuerai à faire pression pour que toutes les parties s'engagent à atteindre cet objectif vital, et l'AIEA continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à garantir la sûreté et la sécurité nucléaires de la centrale", a-t-il déclaré.