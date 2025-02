Criminalisation de l’homosexualité : « il y a un projet de loi déjà déposé à l’AN, si le gouvernement ne s’en occupe pas … »

Le président du parti politique la République des Valeurs Thierno Alassane Sall à fait face à la presse ce lundi. Répondant à l’interpellation d’une journaliste sur la criminalisation de l’homosexualité, le député a carrément marqué sa position par rapport à ce sujet et laissé entendre que des parlementaires sont prêts pour voter cette loi à l’Assemblée nationale. « Il y a déjà un projet de loi sur la criminalité de l’homosexualité au Sénégal déposé à l’Assemblée nationale. Et pourtant quand ils étaient dans l’opposition même durant les campagnes électorales, locales et les législatives, ils avaient déclaré à l’époque, ils étaient dans la coalition YAW être les seuls à s’opposer à l’homosexualité et que nous autres c’est-à-dire le reste des députés étions pour.

Des allégations graves et infondées. Et maintenant, ils se demandent si le projet a été déposé ou pas. De toutes les façons, ils n’ont qu’a le déposer dans les brefs délais ? Si jamais on sort de ce contexte et que le projet n’a pas été déposé, d’autres s’en occuperont, parce que nous n’acceptons pas l’homosexualité et on est prête à tout pour son éradication dans ce pays », a déclaré Thierno Alassane Sall face à la presse.