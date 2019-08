Crise Fédé et joueurs de basket: Maurice Ndour et Hamady Ndiaye auraient claqué la porte de la tanière

Ca continue de chauffer entre la fédération de basketball et les "Lions". Hier- mardi, les "Lions" très remontés, ont eu une altercation avec le président Bababacar Ndiaye en lui réclamant leurs primes (Une somme qui s'élève à sept (7) millions de francs Cfa pour chaque joueur), de participation et de qualification. Ils ont même menacé de boycotter le Mondial.Selon la Rfm, dans son édition de 12 heures, "le tout nouveau capitaine des "Lions" , Maurice Ndour et le défenseur Hamady Ndiaye ont claqué la porte de la tanière".​Interrogé sur le mouvement d'humeur qui règne dans la Tanière, le chargé de communication de la Fsbb El Hadj Sarr avoue que c’est une information qu’il vient d’apprendre. Laissant entendre que ce qui reste à faire, « maintenant, c’est à vérifier. Je suis en route pour une réunion, mais je ne pense pas que Maurice Ndour puisse quitter le navire à pareil moment de la compétition, surtout qu’il n’y a pas de problème », a-t-il lâché.