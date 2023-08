Crise au Niger: l’Algérie entame une tournée dans la Cédéao pour tenter de contrer une intervention

Le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf est arrivé mercredi au Nigéria, première étape d'une tournée qui le mène au Bénin et au Ghana, soit trois pays membres de la Cédéao et aux avant-postes sur la crise au Niger. Le chef de la diplomatie algérienne doit avoir des concertations avec ses homologues des trois États sur la situation au Niger, rapporte notre correspondant à Alger, Fayçal Mettaoui.



Il s'agit, selon un communiqué de la diplomatie algérienne, de trouver les moyens de prendre en charge la crise au Niger « à travers la contribution à une solution politique qui évitera à ce pays et à la région tout entière les retombées d'une éventuelle escalade de la situation ».



Bien qu’Alger ait condamné le coup d'État militaire contre le président Mohamed Bazoum à Niamey, le pouvoir algérien s’est prononcé contre toute intervention militaire chez son voisin nigérien.



L'Algérie estime qu'il est encore possible de trouver une solution politique négociée par la voie diplomatique. D'où le déplacement d'Ahmed Attaf dans les pays membres de la Cédéao. Cela alors que l'organisation ouest-africaine n’a pas écarté la possibilité d’une intervention militaire au Niger et semble poursuivre son plan d’organisation de troupes.



Pour l'Algérie, cette intervention est porteuse de périls, « dont notamment un regain de vigueur et d’agressivité du terrorisme et des autres formes de criminalité qui affectent gravement la région », est-il noté dans précédent communiqué du ministère des Affaires étrangères.