Crise dans les universités : le Conseiller technique du ministre de l’Enseignement supérieur dément

La situation actuelle qui prévaut dans les universités du Sénégal notamment les grèves illimitées décrétées par les étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) et ceux de Bambey, n’a rien à avoir avec une crise. C’est du moins l’avis du Conseiller technique du ministre Cheikh Oumar Anne, Moustapha Sall qui rassure qu’il «n’y a aucune crise dans les universités.»



«Il n’y a aucune crise dans les universités. Il suffit de faire le tour des universités à l’heure actuelle, pour se rendre compte qu’il n’y a aucune situation alarmante », a déclaré mardi Moustapha Sall.



Face à la presse, le Conseiller technique du ministre de l’Enseignement supérieur d’expliquer : « À l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les examens de rattrapage ont démarré depuis le 1er octobre. L’heure est aux études pour le rattrapage. Les autres Universités sont dans le même tempo. À Thiès, ils sont en train de faire le rattrapage. Idem à Ziguinchor. À Bambey, c’était un problème d’assainissement qui est en train d’être résolu ».



Par rapport à la situation de l’université de Saint-Louis où les étudiants sont en grève illimitée depuis le 30 septembre dernier, le professeur Sall de préciser qu’ : « À l’heure actuelle, il y a deux UFR qui sont en train de terminer les cours pour faire les rattrapages. Dans les autres UFR, il n’y a pas encore de rentrée à Saint-Louis, ce qu’il faut retenir, c’est qu’il y a la coordination qui est en mouvement en disant que ça ne concerne que les étudiants qui vont venir ».



Il a aussi rappelé que : « L’Assemblée générale de l’Université avait exclu 4 étudiants et a suspendu la Coordination de Saint-Louis. Nonobstant, cela, la Coordination a été reçus par le ministre. Concernant le volet social, ils ont parlé de logements. Le ministre a assuré qu’il y aura 2000 lits supplémentaires. Par rapport à la restauration, le ministre a pris des mesures. Tous les chantiers ont repris. Les infrastructures vont être renforcées ».



Poursuivant, il a ajouté : «Il y a également le problème de l’assainissement. Le ministre leur a expliqué que ce volet était géré par un autre ministère. Il a décidé de prendre lange avec son collège et son ministère va donner sa contribution. Sur la question de l’eau, le ministre a également pris des mesures. Le château d’eau est très avancé. »



S’agissant de la subvention, le Conseiller de Cheikh Oumar Hann d’informer que : « La Commission sociale a été portée à 10 millions. Ils (les étudiants) ont réclamé des climatiseurs dans les espaces de restauration. Le ministre a dit non. Sur tous les plans, l’Université est prête pour accueillir les nouveaux bachelie. »



Sur le refus catégorique des étudiants de l’UGB d’accueillir les 500 nouveaux bacheliers qui seront orientés à Saint-Louis, Moustapha Sall de préciser : « Nous avons été très clairs. Ils n’ont pas ces prérogatives ».