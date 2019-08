Crise du Pds : Wade déclenche un rouleau compresseur contre Oumar Sarr et compagnie

Le Secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (Pds), Abdoulaye Wade a déclenché un rouleau compresseur contre les frondeurs, Oumar Sarr et ses compagnies, après le lancement de leur nouvelle formation politique « And Suqali Soppi ».



Toutes les fédérations départementales et de la diaspora ont été activées pour renouveler leur engagement-allégeance, notamment à l’endroit de Wade et de son fils, mais également condamner la rébellion naissante.



Oumar Sarr et ses compagnies n’ont pas supporté d’avoir été écartés des plus hautes instances de décisions de la formation libérale. Wade aussi n’avait pas digéré le fait son ancien mentor Sarr ait participé au dialogue national initié par Macky Sall.