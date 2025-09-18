Crise du secteur de la boulangerie : les professionnels n'excluent pas une suspension de la production

La Fédération nationale des boulangers du Sénégal et le Rassemblement des boulangers du Sénégal tirent la sonnette d'alarme. Depuis la baisse du prix du pain en juin 2024, le secteur est en pleine crise, avec de nombreuses fermetures de boulangeries et des pertes économiques et sociales considérables. Les professionnels du secteur n'excluent pas une suspension de la production si aucune solution n'est trouvée.



Les boulangers dénoncent une série de problèmes qui mettent en péril la profession. La non-application de la réglementation en vigueur, la hausse continue des prix des intrants (matières premières), les retards dans la livraison du diesel, indispensable au fonctionnement des équipements et la concurrence déloyale du secteur informel, qui opère en marge des règles établies.



Les acteurs de la boulangerie appellent le Premier ministre à intervenir d'urgence pour éviter une faillite généralisée et garantir la survie de la filière, livre iRadio.