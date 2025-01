Crise en RDC : l’ONU exprime sa profonde préoccupation face à l’intensification des combats autour de Goma

M. Bruno Lemarquis, Coordinateur humanitaire en RDC, et M. Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, ont souligné les conséquences dramatiques de cette escalade sur les populations civiles. Des centaines de milliers de personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers, cherchant désespérément à échapper aux violences. Les zones de conflit, selon ces responsables onusiens, sont de plus en plus nombreuses, et les capacités d’accueil et d’assistance humanitaire sont mises à rude épreuve, bien qu’elles soient déjà largement dépassées.



Particulièrement préoccupante, la situation des sites de déplacement situés en périphérie de Goma. Plus de 300 000 personnes étaient logées dans ces sites qui ont été entièrement vidés en l’espace de quelques heures, laissant des milliers de déplacés dans une précarité encore plus grande.

Les Nations Unies et ses partenaires humanitaires travaillent sans relâche pour fournir aide et soutien aux populations touchées. Mais la situation reste critique. Le contexte géopolitique complexe et la violence persistante rendent difficile l'accès aux zones les plus affectées, entravant les efforts de secours.



Les responsables de l'ONU appellent à un cessez-le-feu immédiat et à des solutions pacifiques pour mettre fin à ce conflit qui dure depuis des années, mais qui semble atteindre de nouveaux sommets de violence et de souffrances humaines. La communauté internationale se montre plus que jamais solidaire du peuple congolais et cherche à intensifier son action pour soutenir la RDC dans cette période de crise.



Les Nations Unies réitèrent leur appel à la protection des civils, à la garantie de l’accès humanitaire et à la recherche d’une solution politique durable pour la paix et la stabilité dans l’est de la RDC.