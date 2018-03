Critère de sélection des joueurs : Amara Traore parle de "variables non maîtrisables" par le public

L’ancien sélectionneur des Lions du football, Amara Traoré, soutient que des critères généralement non connus du grand public peuvent motiver le choix de faire appel à certains joueurs en équipe nationale pour les grandes compétitions, généralement trois ou quatre éléments précieux pour la stabilité du groupe ou pouvant servir de relais à l’entraîneur.



« Par expérience, on sait que dans une sélection appelée à jouer une phase finale, il y a pratiquement un consensus sur les 19 ou 20 joueurs. Mais, il y aura trois à quatre joueurs qui seront appelés sur des critères qui peuvent échapper aux personnes extérieures au groupe », a fait savoir le technicien sénégalais dans un entretien avec l’APS.



« Ils sont souvent appelés pour la stabilité du groupe, pour être des relais du coach et des joueurs capables de tirer une sélection vers le haut ». , a poursuivi le sélectionneur du Sénégal de 2009 à 2012.



A la question de savoir si des joueurs ont marqué des points après les deux matchs amicaux contre l’Ouzbékistan (1-1) et la Bosnie (0-0), l’ancien attaquant de Metz, Gueugnon et Bastia (France) estime que Santy Ngom, par exemple, « a eu un bel apport sur le plan technique et de la vivacité. Il a apporté un plus notamment en deuxième période contre l’Ouzbékistan »



Le sélectionneur des "Lions", Aliou Cissé, en conférence de presse mardi au Havre (France), en perspective du match amical contre la Bosnie joué mercredi, avait annoncé qu’il ne restait désormais que « 4 à 5 places à prendre » dans la liste des 23 joueurs qui seront amenés à défendre les couleurs sénégalaises lors de la phase finale de la prochaine Coupe du monde (14 juin au 15 juillet).



Source: APS