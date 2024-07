Critique de l'APR sur les 100 jours de Diomaye : Mimi Touré dézingue ses anciens collègues de parti

Aminata Touré, présidente du Mouvement pour l’Intégrité, le Mérite et l’Indépendance, a tenu un point de presse ce mercredi pour se prononcer sur les 100 premiers jours du Président Diomaye. L’ancienne Premier ministre en a profité pour répondre à la plainte de Mansour Faye. Elle n'a pas non plus ménagé ses anciens collègues de l'Alliance pour la République (APR).



« On ne peut parler d’évaluation pour les 100 premiers jours du gouvernement. Nous pouvons que faire apprécier afin d'améliorer les choses. Dans cette nouvelle opposition, il y en a certains qui manquent de hauteur. Ils font des sorties pour qu’on oublie les morts liées aux manifestations politiques et les scandales des 1000 milliards FCFA du fonds Covid 19 », a déclaré Aminata Touré.



Elle a également réagi à la plainte de Mansour Faye qui l’accuse de diffamation à propos de la gestion des fonds Covid 19.



« Mansour Faye si les Sénégalais l’ont connu, c’est parce qu’il est le beau-frère de Macky Sall (ancien président de la République). Mansour Faye m’accuse de l’avoir diffamé à propos de sa gestion des 1000 milliards des fonds COVID. Les témoins sont là, je n’invente rien. Des députés l’ont convoqué et ont produit un mémorandum à propos de sa gestion pour le traduire devant la Haute Cour de justice. Les faits sont là », a lancé Mme Touré.



Aminata Touré n'a pas non plus ménagé ses anciens collègues de l'Alliance pour la République (APR), accusant certains de n'être que des exécutants.



« C’est Macky Sall qui tire les ficelles. Eux, ils ne font que suivre les instructions de leur leader, car c’est lui qui détient les clés des locaux de la permanence. C’est lui-même qui autorise à tenir ces activités. Personne ne peut faire un rassemblement dans la permanence sans son accord. Ils se sont constitués en comité d’invectives et d’insultes pour faire partir des listes lors des législatives. Ce sont des marionnettes, ils ne peuvent même pas gagner leur propre bureau de vote », a-t-elle assené.