Critique sur le rapport de la cour des Comptes : la réplique de Matalla Sougou à Aissata Tall Sall

Dans un post sur X, Aissata Tall Sall a sévèrement critiqué le rapport d’audit de la cour des Comptes révélant des manquements sur la Forme, le Fond et la Finalité. Sur ce même réseaux, Martalla Sougou n’a pas perdu de temps pour apporter une réplique à l’ancienne garde des Sceaux sous Macky Sall.



In extenso le texte.



« Primo, le Premier Président de la Cour ne s'appelle pas Bakhoum, il s'appelle Mamadou Faye. Secundo, Mamadou Faye n'a pas fait le rapport pour le signataire puisque le rapport a été fait par la CABF (Chambre des Affaires Budgétaires et Financières) cf : page de garde, et par conséquent a été signé par le Président de cette Chambre. Tertio, Aïssata Tall Sall, qui ignore apparemment tout de la Cour des Comptes et que nous n'appellerons pas Maître cette fois-ci, a *imprimé et brandi à dessein la version numérique* destinée à la publication sur le site de la Cour à des fins de manipulation.



Au demeurant, la version physique envoyée au Gouvernement le vendredi dernier a bien été signée par le Président de la Chambre (CABF) Babacar Bakhoum et le greffier Malick Mangor Ndong. Tout le reste n'est que verbiage !



