Crue 2025 : La SEMAF active la procédure de laminage du barrage de Manantali pour éviter tout risque de ruptur

Dans un courrier officiel daté du 11 septembre 2025 et adressé au directeur général de la SOGEM, Mohamed Mahmoud Sid’ELEMINE, la SEMAF indique avoir déjà "commencé l'augmentation graduelle de la production de Manantali le 8 septembre 2025 à 00H00". Le niveau actuel de la retenue s’élève à 207,26 m IGN et devrait "évoluer pour atteindre la cote 208 m IGN", correspondant à la cote maximale normale d’exploitation, au cours de la semaine.

Dès que le niveau de 208,05 m IGN sera atteint, "la procédure de laminage des crues sera enclenchée conformément aux consignes d'exploitation du barrage pour assurer la sécurité de l'ouvrage, des personnes et des biens", fait savoir la SEMAF. Les lâchers d’eau se poursuivront "autant que la cote maximale normale sera atteinte ou dépassée".

La SEMAF précise que "la production à la puissance maximale disponible se poursuivra pendant toute la période de laminage". Toutefois, la centrale de Manantali ne dispose actuellement que de 120 MW en raison de "l'indisponibilité des groupes G1 et du G5 à la suite de pannes dans le système de régulation".

L’entreprise insiste sur la nécessité d’informer les autorités et les populations concernées :

"Nous attirons votre attention afin que l'information soit partagée et que les dispositions soient prises par les Autorités de l'OMVS pour la gestion de cette crue, notamment l'Alerte aux autorités de la Protection Civile et aux populations des zones riveraines du fleuve Sénégal."

Cette alerte intervient dans un contexte hydrologique tendu et rappelle l’importance de la coordination entre les structures techniques et les instances de gestion des risques pour prévenir toute inundation majeure.

