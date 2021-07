Cuba: le président Diaz-Canel dénonce le «mensonge» autour des troubles survenus sur l'île

Le président cubain Miguel Diaz-Canel a dénoncé samedi le «mensonge» autour des troubles survenus sur l'île, lors d'un meeting de «réaffirmation révolutionnaire» aux côtés de Raul Castro et face à des milliers de ses partisans à La Havane.



«Ce que le monde est en train de voir de Cuba est un mensonge», a-t-il déclaré, dénonçant la diffusion d'«images fausses» sur les réseaux sociaux où l'on «encourage et glorifie l'outrage et la destruction des biens», six jours après des manifestations historiques contre le gouvernement communiste.



rfi