Culture : l'Institut Cervantes de Dakar mise sur le brassage Espagne-Sénégal

L’Institut Cervantes de Dakar annonce un dernier trimestre particulièrement animé, avec une série d’activités culturelles prévues en novembre et décembre. L’objectif affiché est double : promouvoir les artistes hispanophones et renforcer les échanges entre les scènes culturelles espagnole et sénégalaise.Concha Barceló, directrice de l’Institut, parle d’un « effort spécial » pour clôturer l’année avec une programmation diversifiée mêlant « musique, danse, littérature, cinéma et théâtre ». L’initiative ne se limitera pas à la capitale. « Nous comprenons que tout le monde n’a pas la possibilité de venir à Dakar », explique Javier Mantecón, responsable culturel, annonçant une décentralisation des activités pour toucher d’autres régions.Le coup d’envoi sera donné dès cette fin de semaine avec le lancement d’un cycle de concerts hebdomadaires. Le premier artiste invité, Raúl Rodríguez, anthropologue et musicien, explorera la « route des esclaves » à travers une performance retraçant l’itinéraire de la musique africaine jusqu’à son influence en Amérique centrale et en Espagne. Un projet pensé comme « un voyage éducatif et festif », selon les organisateurs.L’Institut Cervantes participera également à des événements phares comme le Festival autour des cordes à Saint-Louis, où se produiront des artistes espagnols et sénégalais. « Nous croyons fermement aux échanges culturels pour enrichir l’humanité », affirme Javier Mantecón, ajoutant que ces rencontres visent à produire localement des œuvres illustrant « la beauté du dialogue entre deux cultures ».Toutes les activités prévues dans ce cadre seront gratuites et ouvertes au grand public.