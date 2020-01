Curieuse révélation de Cheikh Yerim Seck: « En prison, Karim Wade a été envoyé à la fosse jusqu’à ce que son genou... »

Karim Wade a eu un problème de genou causé par la maltraitante dont il a été victime à Rebeuss. Raison pour laquelle il ne pouvait pas tenir debout lors de son procès. La révélation est de Cheikh Yerim Seck, qui intervenant sur les conditions de vie des détenus au Sénégal, a dénoncé le traitement inhumain que les gardes pénitentiaires infligent aux prisonniers durant leur séjour carcéral.



« Pourquoi les geôliers doivent taper sur les détenus ? Pourquoi on a tabassé Docteur Babacar Diop en prison ? Ces pratiques doivent cesser si on veut que le Sénégal se développe. J’interpelle directement le Président Macky Sall et tous les hommes politiques de ce pays. La prison est un lieu où tout un chacun peut se retrouver », affirme Cheikh Yerim Seck.

Avant d’ajouter : « tout le monde sait que Karim Wade a été fossé pendant longtemps jusqu’à ce qu’il ait des problèmes au genou. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il ne pouvait pas tenir debout à son procès ».