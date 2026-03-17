Cybercriminalité : Interpol neutralise plus de 45 000 infrastructures malveillantes

Une opération internationale d’envergure menée par Interpol a permis de neutraliser plus de 45 000 adresses IP et serveurs malveillants dans le monde. Baptisée Opération Synergia III, elle s’est déroulée entre juillet 2025 et janvier 2026 avec la participation de 72 pays.



Ciblant le phishing, les logiciels malveillants et les ransomwares, l’opération a conduit à 94 arrestations, tandis que 110 suspects restent sous enquête. Au total, 212 appareils électroniques ont été saisis, et d’importantes données ont été exploitées pour renforcer la coopération internationale.



Les enquêtes ont révélé des réseaux sophistiqués utilisant diverses méthodes de fraude, notamment de faux sites web, des arnaques sentimentales et des escroqueries bancaires. Des opérations ont notamment été menées en Macao, au Togo et au Bangladesh, aboutissant à plusieurs arrestations.



Selon Interpol, cette opération illustre l’importance de la coopération internationale face à une cybercriminalité de plus en plus complexe et organisée.