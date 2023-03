Cyberharcèlement : 38% des femmes sont victimes, selon une étude

Les femmes courent 27 fois plus de risques d’être harcelées en ligne que les hommes. A en croire le journal « Le Quotidien », ce cyberharcèlement préoccupe de plus en plus. Pour cause, les conséquences sont graves et se ressentent davantage chez les jeunes. Marie-Louise Correa, ancienne ministre de la Fonction publique sous Abdou Diouf, dans le cadre de la célébration de la « Journée du 8 mars », a proposé de s’attaquer aux problèmes de la violence en ligne. Une étude portant sur 51 pays a révélé que 38% des femmes en avaient personnellement été victimes.« Les filles et les femmes ont tendance à être heureuses lorsqu’elles côtoient des hommes de qualité à la maison ou au dehors, à l’école comme au travail, à la mosquée ou à l’église. L’indice de bien-être se construit et doit être inculqué comme des mathématiques, comme les sciences naturelles ou l’histoire et la géographie. Il ne tient qu’à vous de l’améliorer durablement en insérant un tel concept dans les programmes et manuels scolaires ou dans le code de conduite des garçons, de la maternelle à l’université », a-t-elle expliqué.