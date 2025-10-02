DGID : interruption temporaire des services en ligne, les guichets mobilisés

La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) a annoncé une « indisponibilité temporaire » de ses services en ligne en raison d’un problème technique identifié.Dans un communiqué rendu public, l’administration fiscale précise que des « mesures de sécurité préventives ont immédiatement été prises afin de contenir la situation et renforcer la protection des infrastructures ». Elle assure que « la situation est maîtrisée » et qu’un « rétablissement complet du réseau » est en cours.En attendant, un plan de continuité a été déployé. Toutes les demandes et opérations de paiement peuvent être effectuées auprès des guichets, avec délivrance de quittances sécurisées.« La DGID remercie les usagers de leur compréhension et de leur confiance », souligne le Bureau de la Communication et de la Qualité, qui rappelle la volonté de l’institution de rester « toujours plus proche pour mieux servir ».