DGID : interruption temporaire des services en ligne, les guichets mobilisés

La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) a annoncé une « indisponibilité temporaire » de ses services en ligne en raison d’un problème technique identifié.
Dans un communiqué rendu public, l’administration fiscale précise que des « mesures de sécurité préventives ont immédiatement été prises afin de contenir la situation et renforcer la protection des infrastructures ». Elle assure que « la situation est maîtrisée » et qu’un « rétablissement complet du réseau » est en cours.
En attendant, un plan de continuité a été déployé. Toutes les demandes et opérations de paiement peuvent être effectuées auprès des guichets, avec délivrance de quittances sécurisées.
« La DGID remercie les usagers de leur compréhension et de leur confiance », souligne le Bureau de la Communication et de la Qualité, qui rappelle la volonté de l’institution de rester « toujours plus proche pour mieux servir ».
Dans un communiqué rendu public, l’administration fiscale précise que des « mesures de sécurité préventives ont immédiatement été prises afin de contenir la situation et renforcer la protection des infrastructures ». Elle assure que « la situation est maîtrisée » et qu’un « rétablissement complet du réseau » est en cours.
En attendant, un plan de continuité a été déployé. Toutes les demandes et opérations de paiement peuvent être effectuées auprès des guichets, avec délivrance de quittances sécurisées.
« La DGID remercie les usagers de leur compréhension et de leur confiance », souligne le Bureau de la Communication et de la Qualité, qui rappelle la volonté de l’institution de rester « toujours plus proche pour mieux servir ».
Autres articles
-
Sécurité électrique : Les acteurs territoriaux de Kolda sensibilisés sur l’obligation du contrôle de conformité des installations
-
Maroc: trois manifestants du mouvement GenZ 212 tués par balle dans l'attaque d'une gendarmerie
-
Louga : la JPS s’oppose à la nomination du commissaire Lamarana Diallo à l’AIBD
-
Mouvement d’humeur : le Regroupement des Boulangers du Sénégal en grève les 6 et 7 octobre prochain
-
Propos de Ngoné Saliou Diop : plusieurs associations portent plainte contre la journaliste