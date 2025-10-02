Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

DGID : interruption temporaire des services en ligne, les guichets mobilisés



DGID : interruption temporaire des services en ligne, les guichets mobilisés
La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) a annoncé une « indisponibilité temporaire » de ses services en ligne en raison d’un problème technique identifié.
 
Dans un communiqué rendu public, l’administration fiscale précise que des « mesures de sécurité préventives ont immédiatement été prises afin de contenir la situation et renforcer la protection des infrastructures ». Elle assure que « la situation est maîtrisée » et qu’un « rétablissement complet du réseau » est en cours.
 
En attendant, un plan de continuité a été déployé. Toutes les demandes et opérations de paiement peuvent être effectuées auprès des guichets, avec délivrance de quittances sécurisées.
 
« La DGID remercie les usagers de leur compréhension et de leur confiance », souligne le Bureau de la Communication et de la Qualité, qui rappelle la volonté de l’institution de rester « toujours plus proche pour mieux servir ».
 
Autres articles


Jeudi 2 Octobre 2025 - 21:52


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter