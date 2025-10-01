DGID : une cyberattaque présumée bloque les services fiscaux depuis une semaine

La Direction générale des Impôts et domaines (DGID) ferait face à une cyberattaque qui, depuis mercredi dernier, paralyse ses systèmes informatiques. Selon plusieurs sources concordantes relayées sur les réseaux sociaux, les agents seraient dans l’impossibilité d’utiliser leurs ordinateurs et d’accéder aux logiciels de gestion fiscale et de recouvrement des recettes de l’État.« Depuis une semaine, les agents de la DGID, à tous les niveaux, sont dans l’impossibilité d’utiliser leurs machines de bureau et d’accéder aux réseaux », a indiqué un internaute sur Facebook. Résultat : « aucune opération n’est possible. Donc pas de rentrée, ni de sortie d’argent ».Sur X (ex-Twitter), une autre source affirme que les auteurs de cette attaque seraient basés dans une capitale européenne. Ils auraient exigé une rançon de 10 millions d’euros, soit environ 6,5 milliards de francs CFA, pour restituer le contrôle des systèmes. Pour appuyer leur menace, ils auraient publié en ligne certaines données extraites de la base informatique de la DGID.Le silence des autorités entretient la confusion. Les fonctionnaires approchés par Le Quotidien n’ont pas nié les faits, mais aucun n’a souhaité s’exprimer publiquement. Contactée, la direction n’a pas donné de réponse officielle sur la situation ni sur les mesures en cours.