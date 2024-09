DGP du PM le 13 prochain : le SEN de l'APR appelle ses députés à l'apaisement et à la sérénité

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye fort de ses prérogatives a fixé la date de la déclaration de politique général du Premier Ousmane Sonko (DPG). Sans l’ombre d’aucun doute, le Premier est certainement attendu de pied ferme au sein de l’hémicycle le 13 septembre prochain.



En revanche, dans son communiqué de ce lundi 09 septembre parvenu à PressAfrik, le Secrétariat exécutif national de l’APR a voulu calmer le jeu. Ainsi, dans la note, le SEN affiche un certain optimisme quant à la sérénité pour un débat apaisé le jour de la DPG d’Ousmane Sonko.



« Le SEN de l’APR espère que la programmation et la tenue de la DPG permettront de réinstaurer un climat de sérénité pour un débat apaisé sur l’état des lieux réalisé et la déclinaison tant attendue du fameux projet », a souligné le Secrétariat de l’ancien parti au pouvoir.



« À ce titre, le SEN de l’APR, exhorte ses députés et le groupe parlementaire BBY d’accueillir le Premier ministre du Sénégal dans un esprit républicain pour un débat constructif dans l’intérêt de nos Compatriotes », tel est le message adressé aux parlementaires de la majorité.