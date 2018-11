DIRECT Assemblée nationale - Mame Diarra Fam à Aly Ngouille Ndiaye : « il faut remettre à Karim Wade sa carte d’électeur »

La député du Parti démocratique sénégalais (Pds), Mame Diarra Fam, a demandé au ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye de remettre à leur candidat déclaré Karim Wade sa carte d’électeur, drapée dans une grande enveloppe.



« Monsieur le ministre, je vous demande remettre à Karim Wade sa carte d’électeur que vous devez emballer dans une grande enveloppe, car il doit voter », a dit Mame Diarra Fam, mardi à l’Assemblée nationale.



Mame Diarra Fam a également interpelé le ministre sur les meurtres de nos compatriotes à l’étranger. L’honorable dit ne pas sentir le rôle de l’Etat, déplorant que les institutions comme les ambassades soient devenues des « comités de soutien pour le parti au pouvoir ».



De 2011 à 2018, plus de 85 Sénégalais ont été tués à l’étranger, soit dans des accidents, soit par meurtre. Ce qui fait en moyenne, plus de 12 morts par an, avait chiffré en aout dernier, le président d’Horizon sans frontières (Hsf), Boubacar Sèye. Ces meurtres sont dus à des « crime politique lié au racisme, à la xénophobie ou à la montée de l’extrême droite ».