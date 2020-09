DIRECT - Conseil présidentiel : "Il faut que les Africains participent dans l'élaboration des stratégies", affirme Macky Sall

Le président Macky Sall a remercié l’ensemble des Partenaires techniques et financiers du Sénégal qui le soutiennent et accompagnent la politique qu’il a défini avec son gouvernement. Dans son speech lors du Conseil présidentiel, il a donné son avis par rapport au partenariat avant d’inviter les Africains à participer à l’élaboration des politiquent qui les concernent.



« Le partenariat, ce n’est pas une vision qu’on impose d’un côté et que les autres subissent. Ça, c’est révolu. Ce moment est dépassé », a-t-il soutenu. Avant d’inviter les Africains à élaborer les stratégies dans le cadre des partenariats.



« Il faut que les africains participent dans la définition des politiques qui les concernent. Ils sont capables quand même après 60 ans d’indépendance, 60 ans d’études, de tout ce que l’on sait, de parcours, d’échecs, d’échanges, qu’ils soient capables d’élaborer des stratégies qui correspondent à leur chemin de développement », a-t-il lancé.



Le chef de l’Etat s’est réjoui du changement de mentalité des partenaires : « Il est heureux que les mentalités aient changé du côté des partenaires parce que véritablement je sens une symbiose et un partage des stratégies », a-t-il conclu.