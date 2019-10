DIRECT - Session Ordinaire Unique 2019 Assemblée nationale: des mouvements et des changements

Ce mardi 15 octobre 2019, s'est ouverte la Session ordinaire unique de l'année 2019 de l'Assemblée nationale du Sénégal. Il y a eu des changements et des mouvements notés au courant des votes. Si les présidents des deux groupes parlementaires, Aymérou Gningue (BBY) et Cheikh Mbacké Dolly (Liberté et Démocratie) ont été confirmés à leurs postes, du coté des vice-présidents, il y a eu des changements. Abdou Mbow et Awa Gueye ont perdu leurs sièges parmi les huit (8) vice-présidents.



Les députés ont porté leurs choix sur:

1. Moustapha Cissé Lo

2. Yétta Sow

3. Cheikh tidiane Gadio

4. Aïda Sow Diawara

5. Abdoulaye Matar Diop

6. Ndeye Lucie Cissé

7. Alé Lo

8. Yaye Mane Albis