Dahra: les élèves seront privés de cours 3 jours et délogés des classes pour héberger des invités du ministre de l’Elevage

Du mercredi 24 au samedi 27 novembre 2021, les élèves de la commune de Dahra ( Inspection d’Académie de Louga, Inspection de l’éducation et de la formation de Linguère) seront privés de cours. La raison, dans l’inspecteur de l’éducation et de la formation a fait une note d’information pour ordonner « à tous les chefs d’établissements du préscolaire, du primaire, du moyen et du secondaire de libérer leurs salles de classe et toilettes pour accueillir les invités du ministère de l’Élevage ».



Le document de souligner que les apprentissages devront reprendre le lundi 29 novembre 2021. (Document)