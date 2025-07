Dakar 2026 : jour J -500, une célébration audacieuse de la jeunesse, du sport et de l'identité africaine

À 500 jours très précisément des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 – le premier événement olympique à se tenir sur le sol africain, le comité d'organisation (COJOJ) de Dakar 2026 propose, à travers le Sénégal, toute une série d'activités culturelles portées par les communautés, associant sport, art et jeunesse dans le cadre d'une célébration locale inédite d'un phénomène mondial.



Une déclaration d'amour à l'Afrique : lancement de la vidéo officielle de Dakar 2026



Pièce maîtresse des célébrations marquant les 500 derniers jours avant le début des JOJ, la diffusion de la vidéo officielle de Dakar 2026 – un récit captivant, accompagné d'images poétiques, qui donne le ton de l'événement à venir. Cette vidéo promotionnelle rend hommage au pouvoir du sport, à la force de la jeunesse et à la diversité de l'Afrique.



Chargé d'émotion, ce film, dans lequel apparaît le Sénégalais Amadou Dia Ba, médaillé d'argent olympique (400 m haies, Séoul 1988), met également à l'honneur de jeunes athlètes de tout le pays et donne un aperçu des 35 sports inscrits au programme des JOJ. Il offre un regard exaltant sur les villes qui accueilleront les compétitions – Dakar, Diamniadio et Saly – et porte haut les valeurs que véhiculeront ces Jeux historiques.

Le street art, véritable lien entre les Jeux et les communautés



Afin que l'esprit olympique gagne les lieux publics, dix jeunes artistes seront invités à réaliser des fresques à Dakar, Diamniadio, Saly, Ziguinchor et Saint-Louis dans le cadre d'une campagne nationale de graffitis. Chaque œuvre d'art entremêlera le logo et la devise de Dakar 2026 – "L'Afrique accueille, Dakar célèbre" – à des expressions vivantes de l'identité et de la fierté nationales. Grâce à cette initiative, les Jeux s'inviteront dans la rue pour créer un lien direct avec la jeunesse sénégalaise.



Les jeunes et le sport à l'honneur à l'occasion de la Journée olympique



Les célébrations de Dakar 2026 se poursuivront lors de la Journée olympique, le 23 juin, avec une manifestation d'une demi-journée qui réunira plus de mille écoliers à Dakar. Au programme, des démonstrations dans 12 disciplines sportives, une séance de remise en forme collective et des ateliers de sensibilisation interactifs consacrés aux valeurs olympiques.



Pour rappel, les JOJ de Dakar 2026 se tiendront sur deux semaines à partir du 31 octobre et réuniront les meilleurs jeunes athlètes du monde âgés de 17 ans au maximum. Ces Jeux se dérouleront sur trois sites (Dakar, Diamniadio et Saly).