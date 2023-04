Dakar : 60 directeurs de musée d'Afrique et d'Europe se réunissent pour mettre en oeuvre un partenariat multilatéral

Quelque 60 directeurs de musées venant de 38 pays d'Afrique (Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Côte d'Ivoire, RD Congo, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée Bissau, Lesotho, Libéria, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda, Rwanda, Zambie, Zimbabwe) mais aussi de 10 pays européens (Autriche, Belgique, Danemark, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Suisse, Royaume-Uni) s'étaient réunis à Dakar pour constituer un réseau afin de mettre en place un programme de partenariat multilatéral.



Durant la rencontre du 25 au 27 avril 2023, trois (3) grands thèmes ont été discutés pour dessiner l'avenir du musée: collections expositions et renforcement de la capacité d'agir. A l'issue des travaux, ils ont adopté ensemble une déclaration dite de Dakar.



« Nous, Directeurs de musées venant de 38 pays d'Afrique et d'Europe, réunis au Musée des Civilisations noires à Dakar du 25 au 27 avril 2023, affirmons notre ambition de construire ensemble un futur commun dans une perspective de dialogue des cultures dont Léopold Sédar Senghor fut un des plus grands chantres. Convaincus que les musées ont un rôle majeur à jouer pour la promotion de la paix et la compréhension mutuelle, nous relevons ensemble le défi de construite et renforcer nos partenariats afin de répondre aux enjeux contemporains et transmettre aux générations futures un esprit de confiance mutuelle et de respect», lit-on dans le document remis à la presse.



Ces directeurs ont rappelé que « la fonction première des musées est de lier hier, aujourd'hui et demain, ici et ailleurs, et de promouvoir la compréhension mutuelle» . «Nos musées ne doivent donc pas être des espaces de nostalgie mais des lieux d'inspiration dynamiques où se construit aussi le patrimoine de demain»



« On a longtemps enfermé le patrimoine d'Afrique dans une vision ethnographique, c'est pourtant une richesse vivante, avec un potentiel dû à la force des images dont l'interprétation fabrique le contemporain et l'avenir de la société. Ensemble nous-nous engageons à mutualiser nos efforts pour documenter, préserver et réinterpréter avec les communautés, les collections en Afrique et en Europe et à les mettre à disposition du public par la numérisation, la recherche, la pédagogie et les expositions», s'engagent-ils.



Ils ont évoqué la nécessité de devons repenser leurs pratiques en s'appuyant sur les savoirs et l'expertise endogènes pour mieux s'adapter aux enjeux climatiques et travailler sur des espaces respectueux de l'environnement.



« Nous considérons que le développement d'expositions itinérantes conjointes, avec de multiples partenaires, circulant en Afrique et en Europe est un instrument de transformation des récits qui construisent notre vision du monde et de promotion du nouveau partenariat dans lequel nous nous engageons. Ces ambitions nous inspirent pour construire un réseau durable en accord avec la gouvernance culturelle mondiale dans le domaine des musées telle qu'incamée par l'UNESCO», informe le document.



Ensemble, ils se sont engagés ici « collectivement et individuellement, chacun dans son pays, à porter ce flambeau ».