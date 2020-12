Dakar Dem Dikk: le nouveau DG à la recherche des "cafards" de Me Moussa Diop

La poignée de main chaleureuse entre Me Moussa Diop et son désormais "ex-ennemi" Barthélémy Dias, sur médiation de Ousmane Sonko, va-t-il précipiter sa décente aux enfers ?



Un peu plus d'une semaine après cet événement qui a fait saliver les médias sociaux, son successeur à la direction de Dakar Dem Dikk, Oumar Bounkhatab Sylla, est dans les dispositions de fouiller dans sa gestion.



Le journal Libération indique que le nouveau patron de la société de transport a dépêché une mission d’audit qui devait démarrer son enquête interne ce lundi 30 novembre, par le recensement du personnel.



Des investigations sont menées autour de la «prime Covid» instaurée par Me Moussa Diop en faveur des cadres de la société. Aussi, le montage ayant permis à Dakar Dem Dikk de supporter, en partie, l’acquisition de véhicules pour ses cadres, va être épulché.



D'ailleurs, le responsable de la passation des marchés, Pape Samba Thiam, a été limogé.



Me Moussa Diop a été limogé de son poste de Directeur général de la société Dakar Dem Dikk le 02 septembre dernier, après avoir déclaré sur un plateau télé que le Président Macky Sall n'avait pas droit à un troisième mandat.