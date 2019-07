Dakar: La plateforme "Aar Li Nu Book", qui compte manifester samedi, met en garde le Préfet

Les responsables de la Plateforme citoyenne « Aar Li Nu Book » (préserver nos biens communs en wolof), qui comptent manifester samedi au centre-ville de Dakar, ont mis en garde le préfet de la ville, contre toute tentative de sabotage ou d’interdiction de la manifestation.



« La Plateforme tient à rappeler au préfet de Dakar contre tout arrêté d’interdiction de son rassemblement, sous quel que motif que se soit, sera rejeté. Nous prenons l’opinion nationale et internationale à témoin », a prévenu Dr Babacar Diop.



« Nous comprenons ses manœuvres et ses manipulations. Elles seront vaines. Il (Alioune Badara Samb) a choisi d’être le préfet d’un clan et d’un homme. Nous avons choisi de défendre les droits constitutionnels inaliénables du peuple sénégalais. S’il choisit et persiste dans la voie de la déraison, il sera tenu coupable de tout ce qui pourrait découler de ses actes » ajoute-t-il.



Vendredi dernier, des responsables de la plateforme, ont été arrêtés pour avoir manifester sans autorisation à Dakar. Ils ont été libérés quelques jours après. Aar Li Nu Bokk exige de la transparence dans la gestion des ressources pétrolières et gazières du Sénégal, depuis la publication du reportage de la BBC, dans laquelle Aliou Sall, frère de l’actuel chef de l’Etat est accusé de corruotion.