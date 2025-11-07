Réseau social
Dakar : Le préfet autorise deux marches pacifiques ce samedi 8 novembre (Documents)
Le préfet de Dakar, Cherif Mouhamadou Blondin Ndiaye, a autorisé la tenue de deux marches à Dakar ce samedi 8 novembre 2025. Les arrêtés publiés précisent les horaires et itinéraires des manifestations pacifiques.
 
Première marche
Organisateurs : Codou Fall, Alioune Diop et Babacar Mouhamadou Mbengue
 
Horaires :
 
Début : 16h00
 
Fin de la manifestation : 18h00
 
Itinéraire :
Esplanade du Supermarché Casino Liberté (point de départ) → Avenue Bourguiba → Rond-point Jet d’Eau (point de dislocation)
 
Deuxième marche
Organisateurs : Awa Cissé, Abdou Gueye et Modou Ndiaye
 
Horaires :
 
Début : 15h00
 
Fin de la manifestation: 19h00
 
Lieu :
Terrain de Khar Yalla, à Grand-Yoff
 
 

 

Moussa Ndongo

Vendredi 7 Novembre 2025 - 20:07


