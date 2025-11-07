Dakar : Le préfet autorise deux marches pacifiques ce samedi 8 novembre (Documents)

Le préfet de Dakar, Cherif Mouhamadou Blondin Ndiaye, a autorisé la tenue de deux marches à Dakar ce samedi 8 novembre 2025. Les arrêtés publiés précisent les horaires et itinéraires des manifestations pacifiques.

Première marche

Organisateurs : Codou Fall, Alioune Diop et Babacar Mouhamadou Mbengue

Horaires :

Début : 16h00

Fin de la manifestation : 18h00

Itinéraire :

Esplanade du Supermarché Casino Liberté (point de départ) → Avenue Bourguiba → Rond-point Jet d’Eau (point de dislocation)

Deuxième marche

Organisateurs : Awa Cissé, Abdou Gueye et Modou Ndiaye

Horaires :

Début : 15h00

Fin de la manifestation: 19h00

Lieu :

Terrain de Khar Yalla, à Grand-Yoff



