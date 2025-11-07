Dakar : Le préfet autorise deux marches pacifiques ce samedi 8 novembre (Documents)

Le préfet de Dakar, Cherif Mouhamadou Blondin Ndiaye, a autorisé la tenue de deux marches à Dakar ce samedi 8 novembre 2025. Les arrêtés publiés précisent les horaires et itinéraires des manifestations pacifiques.
Première marche
Organisateurs : Codou Fall, Alioune Diop et Babacar Mouhamadou Mbengue
Horaires :
Début : 16h00
Fin de la manifestation : 18h00
Itinéraire :
Esplanade du Supermarché Casino Liberté (point de départ) → Avenue Bourguiba → Rond-point Jet d’Eau (point de dislocation)
Deuxième marche
Organisateurs : Awa Cissé, Abdou Gueye et Modou Ndiaye
Horaires :
Début : 15h00
Fin de la manifestation: 19h00
Lieu :
Terrain de Khar Yalla, à Grand-Yoff
Autres articles
-
Autonomisation des femmes à Kolda : les membres de la coopérative “Rewbé Fouladou” outillées sur leurs rôles et responsabilités
-
Fonds mondial – Afrique francophone : transparence et redevabilité au cœur des réformes financières
-
Le budget de l’Enseignement supérieur recule de 7,5 milliards FCFA en 2026
-
Météo : jusqu’à 40°C dans le Nord et le Centre, faibles pluies prévues au Sud-Est
-
Refus de la marche de Niakhtou National : Babacar Ba parle d' une “entrave grave” au droit de manifester