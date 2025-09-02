Dakar Métropole 2050 : « une ambition de requalification et de restructuration des quartiers et territoires », affirme Ousmane Sonko

« Dakar Métropole n’est ni une vision de gratte-ciel ni une projection futuriste d’immeubles. C’est plutôt l’ambition de requalifier et de restructurer des quartiers et des territoires », a déclaré le Premier ministre Ousmane Sonko.



Il s’exprimait ce mardi 2 septembre au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar, lors de la cérémonie de lancement de Dakar Métropole 2050, qu’il a présidée.



Selon le chef du gouvernement, ce projet vise également à offrir à la capitale de nouveaux logements, des équipements publics structurants ainsi que des projets de mobilité douce et propre, conformément aux standards internationaux. Il a annoncé, dans ce cadre, la création de grands parcs métropolitains et la réhabilitation de sites emblématiques comme Hann, Technopole ainsi que la restauration du littoral menacé par les constructions côtières.



Ousmane Sonko a par ailleurs précisé que Dakar Métropole 2050 se veut un projet de résilience écologique et d’équité environnementale : « Le vert ne sera pas un simple slogan, mais une réalité végétalisée, respirable et vivable », a-t-il insisté.



Sept autres pôles



Le Premier ministre a souligné que le pôle de Dakar doit se réinventer afin de rester un territoire résilient, attractif et capable de soutenir le développement national. « Il ne s’agit pas seulement de penser la capitale comme une ville, mais comme un acteur central de la stratégie territoriale, une métropole connectée et complémentaire aux sept autres pôles pour assurer l’équilibre, la cohérence et la souveraineté sur l’ensemble du territoire national », a-t-il affirmé.



« Le développement de Dakar est une vision, une ambition et un engagement collectif, car il impacte la dynamique de l’ensemble des autres pôles », a-t-il poursuivi.



Rappelant la décision prise lors du Conseil des ministres du 29 janvier 2025, Ousmane Sonko a précisé que le gouvernement a validé le modèle de gouvernance des huit pôles territoriaux, dont cinq pôles frontaliers et trois pôles côtiers. Chaque territoire, a-t-il conclu, doit devenir acteur de son propre destin à travers la valorisation de ses forces et de ses potentialités, afin de contribuer pleinement à la souveraineté nationale.





