Dakar : Un individu arrêté avec 25 pierres de cocaïne

Les éléments de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar ont procédé à l’arrestation d’un individu trouvé en possession de 25 pierres de cocaïne, lors d’une opération menée dans le quartier de Benn Tally.
Selon des sources policières, cette interpellation fait suite à l’exploitation d’un renseignement signalant un trafic de stupéfiants animé par un groupe de jeunes opérant dans la zone. L’intervention rapide des enquêteurs a permis de surprendre le suspect en flagrant délit de cession de drogue.
Interpellé, le mis en cause a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte.
Selon des sources policières, cette interpellation fait suite à l’exploitation d’un renseignement signalant un trafic de stupéfiants animé par un groupe de jeunes opérant dans la zone. L’intervention rapide des enquêteurs a permis de surprendre le suspect en flagrant délit de cession de drogue.
Interpellé, le mis en cause a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte.
Autres articles
-
Protection de l’enfant à Kolda : 150 ASP formés sur la prévention, la détection et le signalement des cas de maltraitance
-
Éthiopie : Cheikh Tidiane Dièye plaide pour une coopération hydrique au service de la paix
-
Drame à Touba Toul : le principal du CEM retrouvé mort dans sa chambre
-
Riziculture : 350 000 tonnes bloquées dans les magasins, le CIRIZ demande une intervention urgente
-
Yeumbeul sous le choc après le meurtre d’Ahmed, tué par « jalousie »