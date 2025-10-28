Réseau social
Dakar : Un individu arrêté avec 25 pierres de cocaïne



Dakar : Un individu arrêté avec 25 pierres de cocaïne
Les éléments de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar ont procédé à l’arrestation d’un individu trouvé en possession de 25 pierres de cocaïne, lors d’une opération menée dans le quartier de Benn Tally.
 
Selon des sources policières, cette interpellation fait suite à l’exploitation d’un renseignement signalant un trafic de stupéfiants animé par un groupe de jeunes opérant dans la zone. L’intervention rapide des enquêteurs a permis de surprendre le suspect en flagrant délit de cession de drogue.
 
Interpellé, le mis en cause a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte.
