Dakar accueille la 19e Assemblée générale de l’AUF sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye

La 19e Assemblée générale de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) s’est ouverte ce lundi à Dakar, placée sous la présidence du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. Cette rencontre de haut niveau réunit des responsables d’universités, des chercheurs et des décideurs issus de plusieurs pays francophones autour d’un objectif partagé : mettre le savoir, la recherche et la science au service du développement et de l’intégration.



Dans son discours d’ouverture, le Président de la République a souligné que « la science et la culture sont indissociables et qu’elles fondent la souveraineté des nations ». Il a insisté sur la nécessité pour les pays africains d’investir davantage dans la recherche, l’innovation et la valorisation des savoirs endogènes, afin de bâtir une autonomie intellectuelle et technologique durable.