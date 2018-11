Dakar : des partisans de Alpha Condé dénoncent le jeu de l’opposition guinéenne

A Dakar, des membres du Rassemblement pour la Guinée (Rpg) Arc-en-ciel Dakar, parti du président Alpha Condé, sont montés au front pour dénoncer le jeu de l’opposition, qui est à l’origine de plusieurs manifestations coûtant la vie à des civils.



« La stratégie du chaos que le parti de Dallein Diallo veut instaurer en Guinée ne va pas prospérer. Le président Alpha Condé privilégie la promotion de la démocratie et la culture de paix pour en Guinée unie, stable et émergente », a dit à L’Obs, le Sg Mamady Camara.



Une position sage adoptée par le président Condé pour éviter de tomber dans le piège de l’opposition qui cherche à créer une situation d’insurrection dans le pays. « En attestent les manifestations et autres scènes de vandalisme auxquelles il appelle son ethnies, les peulhs » regrette le SG.



A l’en croire, « il a été prouvé, à travers des arrestations et aveux de quelques de ses anciens collaborateurs, que c’est M. Diallo qui entretient la violence et provoque la mort d’innocents citoyens ».



« En Guinée, les policiers sont interdits de port d’armes aux manifestants politiques, alors qu’on note des morts. Donc, c’est l’opposition qui détient des armes, qui tire sur les populations » accuse-il.