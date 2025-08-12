Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Dakar : deux faussaires arrêtés pour falsification d’actes de naissance



Dakar : deux faussaires arrêtés pour falsification d’actes de naissance
La Sûreté urbaine de Dakar a mis fin aux activités de deux individus impliqués dans une affaire de faux actes de naissance.

L’enquête a été déclenchée grâce à la vigilance d’un juge, saisi pour « annuler un acte suspect », qui a aussitôt alerté les enquêteurs.
 
Interpellés et entendus, les suspects ont « reconnu les faits ». L’un d’eux a affirmé être « un maillon d’un réseau de falsification », expliquant avoir « hérité des cachets et des documents vierges d’un complice décédé » afin de produire des actes de naissance frauduleux destinés à ses clients.
 
Cette arrestation met en lumière « l’existence de circuits organisés de fabrication de faux documents administratifs », un phénomène qui menace la fiabilité des registres d’état civil.

L’enquête se poursuit pour « identifier d’éventuels complices » et remonter jusqu’aux bénéficiaires de ces documents frauduleux.
 
Autres articles

Ndeye Fatou Touré

Mardi 12 Août 2025 - 19:46


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter