Dakar : deux faussaires arrêtés pour falsification d’actes de naissance

La Sûreté urbaine de Dakar a mis fin aux activités de deux individus impliqués dans une affaire de faux actes de naissance.
L’enquête a été déclenchée grâce à la vigilance d’un juge, saisi pour « annuler un acte suspect », qui a aussitôt alerté les enquêteurs.
Interpellés et entendus, les suspects ont « reconnu les faits ». L’un d’eux a affirmé être « un maillon d’un réseau de falsification », expliquant avoir « hérité des cachets et des documents vierges d’un complice décédé » afin de produire des actes de naissance frauduleux destinés à ses clients.
Cette arrestation met en lumière « l’existence de circuits organisés de fabrication de faux documents administratifs », un phénomène qui menace la fiabilité des registres d’état civil.
L’enquête se poursuit pour « identifier d’éventuels complices » et remonter jusqu’aux bénéficiaires de ces documents frauduleux.
