Dakar et Thiès: les visites techniques des véhicules prorogées jusqu’au 31 mars prochain

Bonne nouvelle pour les usagers automobilistes de Dakar et de Thiès. En raison de l’impact de l’état d’urgente et du couvre-feu décrétés dans ces deux régions, les délais des visites techniques des véhicules ont été prorogés jusqu’au 31 mars 2021. La décision a été prise mardi par le ministre des Transports terrestres, Mansour Faye.



« Toutes les visites techniques qui expirent entre le mois de janvier, de février et au courant du mois de mars, sont prorogés jusqu’au 31 mars », a annoncé le Directeur des Transports routiers, à Rfm soir, mardi, dont il était l‘invité.



Cheikh Oumar Guèye de poursuivre : « Cette décision va permettre aux automobilistes de pouvoir avoir tranquillement un rendez-vous et de présenter leur véhicule tranquillement pour la visite technique ».



A l’en croire, le ministre Mansour Faye a signé le décret mardi, suite de la baisse des horaires de travail du centre contrôle technique en raison du couvre-feu. « Avec la contrainte horaire de 21 heures, on a revu à la baisse nos heures de travail au niveau du Centre contrôle technique qui ouvrait jusqu’à 23 heures. Là, on est contraint de fermer les portes à 18 heures. Ce qui fait que tous les jours, on a un gap de 300 véhicules », a-t-il expliqué.



Il a précisé que cette mesure concerne uniquement les véhicules particuliers des régions de Dakar et Thiès.