Dakar : la commune de Keur Massar enregistre 5 cas positifs au Covid19

A Dakar, la commune de Keur Massar, quartier populeux, a enregistré 5 cas positifs au coronavirus, entre le samedi 4 avril et lundi 6 avril, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Ces cas positifs commencent à installer la psychose chez les populations de cette zone qui compte 139 176 hommes et 138 954 femmes, soit une population totale de 278 129 habitants.



Depuis le 2 mars, 92 patients ont recouvré la santé, deux sont décédés et un autre a été évacué à l’étranger par ses proches, le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. Il précise que 131 patients sont sous traitement dans les établissements de santé.