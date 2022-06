Dakar: le maire Barthélémy Dias dénonce une volonté manifeste de défoncer sa porte d’entrée pour l’arrêter

Le maire de la ville de Dakar et non moins membre de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi (Yaw) hausse le ton. Bloqué dans son domicile sis à Sicap Baobab, Barthélémy Dias qui voulait prendre part à leur manifestation interdite de ce vendredi, dénonce « une volonté manifeste des forces de l’ordre » qui, selon lui, veulent « défoncer » sa porte d’entrée, « accompagnés de nervis , pour l’arrêter ». C’est « un signe d’un État finissant » a-t-il écrit via sa page Facebook.



« Je suis désolé de constater que cette dictature rampante est arrivée à un extrémisme inquiétant!

Des tirs nourris de la police et de la gendarmerie, directement sur mon domicile sont totalement inacceptables.

Cette volonté manifeste de vouloir défoncer ma porte d'entrée, accompagnés de NERVIS, pour m'arrêter est un signe d'un Etat finissant, et je dénonce avec la dernière énergie l'irresponsabilité des forces de défense et de sécurité .

Je félicite tous les militants, les sympathisants et les concitoyens épris de paix, de justice et de démocratie, qui se sont mobilisés aux alentours de mon domicile pour défendre la démocratie sénégalaise. ENSEMBLE, MARCHONS VERS "L'ESSENTIEL" », a-t-il écrit.