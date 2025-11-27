Dakar : le préfet autorise la marche pacifique des marchands ambulants de ce vendredi 28 novembre

La marche pacifique annoncée par le Collectif pour la Défense des Intérêts des Marchands du Sénégal (COIMAS) pour ce vendredi 28 novembre 2025 a été autorisée par le préfet de Dakar, Mouhamadou Makhtar Blondin Ndiaye.



Dans un arrêté, l’autorité administrative fixe les horaires et l’itinéraire de la manifestation :



Début de la marche : 15h00



Fin et dislocation : 18h00



Itinéraire : départ à la station Oilybia (Cité Port), puis Avenue Cheikh Ahmadou Bamba ; Rond-point Maison du Parti socialiste ; Intersection des deux voies du Lycée John Fitzgerald Kennedy, point d’arrivée et de dislocation.