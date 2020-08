Dakar: les Maliens du Sénégal se réjouissent du départ de Ibrahim Boubacar Keita (Vidéo)

Le président malien, Ibrahim Boubacar Keita, est plus que jamais seul au monde. Evincé du pouvoir mardi, par les militaires et forcé à annoncer sa démission par une déclaration télévisée, après plusieurs mois de crise socio-politique et de manifestations, IBK est vomi par son propre peuple. En témoignent les scènes de liesse populaire filmées à Bamako hier soir et les déclarations des ressortissants malien établis à Dakar que nous avions interrogés sur le putsch de Kati.



Situé dans le centre-ville de Dakar, le Marché Bambara est un lieu de commerce malien par excellence. Ici, la vente et les clients sont relégués au second plan ce mercredi. Le sujet qui occupe les esprits n'est autre que la mutinerie qui a conduit au départ d'IBK du pouvoir.