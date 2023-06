Dakar : les motos interdites de circuler de 13h à minuit (document)

Le gouverneur de la région de Dakar annonce que pour des raisons de sécurité, est interdite dans le Département, la circulation des motocyclettes et des cyclomoteurs le dimanche 25 juin 2023, de 13 heures à minuit. Ne sont pas concernés par les dispositions du présent arrêté, les motocyclettes et

cyclomoteurs des forces de défense et de sécurité et ceux des services de santé.

Salif SAKHANOKHO

