Dakar : marche autorisée pour exiger justice en mémoire des martyrs des événements politiques

Le cortège démarrera à la Fastef (ex-École normale supérieure), empruntera l’avenue Bourguiba et s’achèvera au rond-point Jet d’Eau.

Le préfet de Dakar a donné son feu vert à la marche prévue ce samedi 30 août 2025, à partir de 15h. Initiée pour exiger justice en mémoire des martyrs des événements politiques de mars 2021 et juin 2024, la manifestation se tiendra de 16h à 18h.