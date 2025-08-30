Réseau social
Dakar : marche autorisée pour exiger justice en mémoire des martyrs des événements politiques



Le préfet de Dakar a donné son feu vert à la marche prévue ce samedi 30 août 2025, à partir de 15h. Initiée pour exiger justice en mémoire des martyrs des événements politiques de mars 2021 et juin 2024, la manifestation se tiendra de 16h à 18h. 
 
Le cortège démarrera à la Fastef (ex-École normale supérieure), empruntera l’avenue Bourguiba et s’achèvera au rond-point Jet d’Eau.
 
Moussa Ndongo

Samedi 30 Août 2025 - 01:35


