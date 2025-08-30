Dakar : marche autorisée pour exiger justice en mémoire des martyrs des événements politiques

Le préfet de Dakar a donné son feu vert à la marche prévue ce samedi 30 août 2025, à partir de 15h. Initiée pour exiger justice en mémoire des martyrs des événements politiques de mars 2021 et juin 2024, la manifestation se tiendra de 16h à 18h.
Le cortège démarrera à la Fastef (ex-École normale supérieure), empruntera l’avenue Bourguiba et s’achèvera au rond-point Jet d’Eau.
Autres articles
-
Gamou 2025 : les plus hautes autorités attendues auprès des familles religieuses ce samedi
-
Sénégal : Le nouveau règlement intérieur de l’Assemblée nationale promulgué et publié au Journal officiel
-
Nécrologie : Décès d’El Hadji Ndour, maire de Djilass
-
Election d’Abass Fall à la mairie de Dakar : la première réaction de Barthélémy Dias
-
JAMMI Sénégal dénonce les “dérives” du président de l’Assemblée nationale et appelle au respect de la Constitution