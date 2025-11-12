Dakar : trois (3) trafiquants de protoxyde d’azote arrêtés par la Brigade des Stupéfiants

La Brigade régionale des stupéfiants de Dakar, relevant de l’OCRTIS, a procédé, dans la nuit du 10 novembre 2025, à l’arrestation de trois (3) individus impliqués dans un trafic de protoxyde d’azote. L’opération, menée aux environs de 22h20, s’est déroulée dans les quartiers de Ouakam et des HLM, et a permis la saisie de soixante-dix-huit (78) bouteilles de ce gaz à effet euphorisant.



Selon les enquêteurs, ces interpellations résultent de l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant l’existence d’un réseau bien organisé écoulant d’importantes quantités de protoxyde d’azote, communément appelé « gaz hilarant ». Ce produit, dont la vente et la détention sont strictement encadrées, était distribué illicitement dans les secteurs de Ouakam, des Mamelles et des Almadies.



Un premier suspect a été arrêté à Yoff, en possession de plusieurs bouteilles de gaz. Ses aveux ont conduit les agents jusqu’à son fournisseur, interpellé à Ouakam. La perquisition effectuée dans sa chambre a permis de découvrir quatre (4) bouteilles supplémentaires.



Poursuivant les investigations, les agents de l’OCRTIS ont arrêté un troisième suspect au marché des HLM. Ce dernier, identifié comme un fournisseur actif, a été intercepté à bord d’un véhicule Ford Fusion. La fouille du véhicule a permis de mettre la main sur soixante-douze (72) bouteilles de protoxyde d’azote soigneusement dissimulées à l’arrière.



Lors de la fouille corporelle, les policiers ont également saisi une sacoche contenant une somme d’argent et un téléphone iPhone 15 Pro Max. Le véhicule, la drogue et les objets saisis ont été placés sous scellés.



Les trois mis en cause font face à des poursuites pour « trafic de produits prohibés, détention illégale de substances psychotropes et association de malfaiteurs. » L’enquête se poursuit.